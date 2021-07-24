نيابة الدخيلة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة احتراق 3 أتوبيسات مدرسية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بعد ظهر اليوم السبت، انتداب لجنة من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق الذي اشتعل في 3 أتوبيسات مدرسية، أثناء توقفها في جراج خاص بإحدى المدارس في منطقة العجمي، مما أسفر عن خسائر مادية دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

تفاصيل احتراق 3 أتوبيسات مدرسية

وترجع بداية الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بنشوب حريق في جراج إحدى المدارس الخاصة بمنطقة العجمي، وانتقلت قوات من القسم، برفقة قوات الحماية المدنية وعربات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، تبين اشتعال النيران في 3 أتوبيسات مدرسية، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، فيما تم منع انتشار الحريق إلى باقي الأوتوبيسات المتواجدة في الجراج والبالغ عددها 20 أتوبيساً.

أسباب حريق 3 أتوبيسات مدرسية

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق وقع نتيجة لوصول جسم مشتعل لإحدى السيارات داخل الجراج، مما أدى إلى امتداد النيران لباقي الأتوبيسات التي تزامن وجودها في الجراج، كما تم فصل المرافق من كهرباء وغاز ومياه عن موقع الحريق.

وبالعرض على نيابة الدخيلة، قررت ندب الأدلة الجنائية لتبين سبب الحريق مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها لبيان سبب الحريق.

وشهدت الإسكندرية، في وقت سابق من الشهر الماضي، حادثاً مماثلاً، أسفر عن احتراق 4 أتوبيسات رحلات أثناء تواجدها داخل أحد الجراجات في «شارع 30»، بمنطقة سيدي بشر، شرق المدينة.