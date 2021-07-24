حكاية مهندس تنبأ بموته قبل 2022.. «إسلام» غرق في شلالات الفيوم

سادت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بخبر الموت المفاجئ للمهندس الشاب إسلام الشيمي، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك غرقًا في شلالات وادي الريان بالفيوم، وحل خبر وفاة المهندس الشاب كالصاعقة على أسرته وزملائه وأصدقائه الذين عبروا عن حزنهم الشديد برسائل مبكية على فيسبوك، وذكر المهندس الشاب محمود محمد عبدالقوي رسالة مؤثرة كشف فيها عن أن صديق عمره «إسلام» تنبأ بموته قبل 2022 في رسالة ذكرها له قبل 8 سنوات وقت أن كان في الثانوية العامة وهما في جلسة مذاكرة.

شلالات الفيوم

اصطحب المهندس الشاب «إسلام الشيمي» أسرته وتوجه إلى شلالات وادي الريان من قريته في النزلة بمركز الشواشنة من أجل الاستجمام في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعقب وصوله إلى المكان الذي اعتاد السباحة فيه في منطقة وادي الريان ألقى بنفسه بملابسه فهو سباح ماهر بحسب روايات زملائه المقربين، لكن فجأة اختفى المهندس الشاب وسط ذهول زوجته فهو عريس لم يمر على زواجه سوى 6 أشهر وزوجته حامل في شهرها الثالث، وظل أفراد الأسرة يصرخون وخاصة والدته من هول المفاجأة حتى حضرت قوات الإنقاذ وتمكنوا من استخراج جثمانه في مشهد صادم.

حلم أصبح حقيقة مؤلمة

«أنا بقولك أني هموت قبل 2022، أنا لما بحلم بحاجة بتتحقق» تلك الكلمات كتبها المهندس محمود عبد القوي الجارحي في رسالة مبكية شرح خلالها حوارًا جمعه بصديق عمره المهندس «إسلام» وقت أن كانا في جلسة مذاكرة سويا بمرحلة الدراسة الثانوية: «قال لي أنا حلمت حلم وتفسيره وحش وتفسيره أني هموت قبل 8 سنين يعني قبل 2022»، وحاول صديقه العبور بـ«إسلام» من حالة اليأس وطمأنته بقوله: «أنت بس عشان مضايق شوية»، وسرد صديق إسلام في رسالته التي شرحها بشكل موسع لـ«الوطن»، أنه لم ينس حلم إسلام: «كنت منتظر بفارغ الصبر أن يمر عام 2021 حتى أخبر إسلام أن حلمه طلع غلط وأضحك معاه وأطمنه بس للأسف الحلم اتحقق وإسلام مات».

عريس جديد

قبل 6 أشهر فقط تزوج المهندس إسلام الشيمي ورُزق بجنين لا يزال يتحرك في أحشاء أمه في الشهر الثالث لم يعرف بعد نوعه سواء كان ذكرًا أم أنثى، وتركت وفاة «إسلام» الشاب الخلوق حالة حزن واسعة فترتيبه بين أشقائه الثاني بعد شقيقه الأكبر المهندس «عبد القادر»، ويليه شقيقاه «بسام ومعتز» اللذان ماتا في المرحلة الابتدائية في ذات العام الذي توفي فيه والدهم الحاج محمد الشيمي.