غرق طفل في مياه النيل ببني سويف.. والبحث جارٍ عن الجثمان

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جهودها لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا، أمس الجمعة، أثناء استحمامه بمياه نهر النيل بعزبة «قطب» التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل أثناء استحمامه بمياه نهر النيل بعزبة «قطب» التابعة لدائرة مركز شرطة ببا.

ووجه مدير الأمن قوات الإنقاذ النهري بالانتقال الفوري لموقع البلاغ، لانتشال جثة الطفل، حيث تبين أنه يدعى «محمد عبد الشافي عبدالعظيم» 17 سنة، مقيم بعزبة قطب التابعة لمركز ببا، ومازالت عمليات البحث جارية عن جثة الطفل الغريق بحضور أسرته وأهالي القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير فرع بني سويف، بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

في سياق آخر، شيع أهالي قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، أمس الجمعة، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك جثمان طفل في منتصف عقده الثاني، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة شرق النيل، بعد مصرعه غرقًا قبل 24 ساعة في نهر النيل أمام قريته، واستمرار البحث عنه حتى تم العثور على جثته قرب مركز العياط بمحافظة الجيزة.