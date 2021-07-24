حسام هزاع: مصر من الدول الأكثر أمانًا على مستوى الإجراءات السياحية

أشاد حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بإمضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار عودة السياحة الروسية إلى مصر ورفع الحظر عن مصر ودخول القرار إلى مرحلة التنفيذ بعد توقف حركة الطيران منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية عام 2015 والذي كان يمثل 33% من نسبة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحًا أنه من المقرر أن تبدأ حركة الطيران الروسي لمصر في 9 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن مصر من الدول الأكثر أمانًا على المستوى الإجراءات السياحية.

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، في برنامج «أحداث اليوم»، أن عودة الطيران الروسي سيعطي صورة إيجابية عن الإجراءات الأمنية والاستقرار السياسي في مصر، فالدولة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» اتبعت الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته حتى بدء استئناف السياحة التي بدأت بالسياحة الداخلية ثم الأجانب إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لعودة السياحة الروسية كان آخرها الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا، حيث وصل عدد السياح إلى مصر منذ 2019 إلى 13 مليون سائح فيما لم يتعدَ عدد السائحين خلال عام 2020 الـ3 ملايين و700 ألف سائح.

وشدد على إجراءات التعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي التي كان لها دور كبير في عودة السياحة في ظل الجائحة وتصنيف مصر من الدول الأكثر أمانًا على المستوى الإجراءات السياحية.