عاجل.. مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، حادثي تصادم متفرقين بمركزي إدكو والدلنجات، وأسفرا عن مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص آخرين، بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى إزالة آثار الحادثين وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد توقفهما.

بلاغ من شرطة النجدة بحادثين في البحيرة

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي الدلنجات وإدكو، وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادثين من شرطة النجدة، وتم تكليف الجهات المعنية باتخاذ اللازم.

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

وتلقى مركز شرطة إدكو، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سيارة بالطريق الدولي الساحلي، بالانتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي دائرة مركز إدكو.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل وإصابة آخر في حادث تصادم بالدلنجات

وفي حادث آخر اليوم السبت، لقي طفل مصرعه فيما أصيب شخص آخر بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية، بالقرب من قرية أحمد رامي التابعة لمركز الدلنجات.

وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات، والمصاب لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإحالة الأمر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.