شقيق الدكتورة ياسمين: زوجها الطبيب الهارب ضربها بـ11 طعنة

قال الدكتور محمود حسن يوسف، شقيق الدكتورة ياسمين حسن، والتي تم طعنها 11 طعنة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إن زوجها طبيب الأسنان والذي يعمل معيدا بإحدى الجامعات الخاصة، ما يزال هاربا إلى الآن ولم يظهر منذ ارتكاب الجريمة إلى الآن، مؤكدا أن كاميرات المراقبة رصدت حركة الزوج أثناء خروجه من المنزل في الساعة 3 فجر يوم الجريمة في الوقت الذي لم يتم استدعاء سيارة الإسعاف لشقيقته وظلت تنزف ساعتين إلى أن فاضت روحها عقب وصولها إلى مستشفى المنصورة الدولي بحسب تصريحاته.

شقيق الدكتورة ياسمين: تم طعنها 11 طعنة

وأضاف شقيق الدكتورة ياسمين، لـ«الوطن»، «كاميرات المراقبة في المنطقة التي كان تسكن فيها شقيقتي رصدت زوجها الدكتور الهارب أثناء خروجه من البيت الساعة 3 فجرا، بعد أن طعنها 11 طعنة، وصعدت بعدها أمه وأفراد عائلته يحاولون إخفاء معالم الجريمة، وتركوها كل هذه الفترة حوالي ساعتين إلى أن حضرت إلى البيت الساعة 5 فجرا لتنقلها إلى المستشفى، وكان ما تزال فيها الروح ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى».

وأشار إلى أن زوجها لا يزال هاربا من بعد الحادث، وبعد أن ألقت المباحث القبض على حوالي 5 من سكان البيت تم إخلاء سبيلهم رغم أنهم شاركوا في محاولة إخفاء معالم الجريمة، بحسب وصفه.

تكثيف أمني للقبض على زوجها الدكتور الهارب

ومن جهة أخرى، تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، فور الإخطار بمقتل الدكتورة ياسمين، ووضعت أجهزة الأمن خطة للقبض على زوجها الدكتور الهارب بعد اتهامه أنه تم طعنها 11 طعنة فجر ثالث أيام عيد الأضحى وفر هاربا لا يعرف أحد مكانه إلى الآن.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول الطبيبة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي وتشريح الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4796 لسنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة2021.