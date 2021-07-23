الثالث في العيد.. مصرع شاب غرقا ببحيرة قارون في الفيوم

خرج أحمد محمد أحمد صاحب الـ 19 عامًاً للتنزه مع أصدقائه، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فقرروا جميعًا التوجه إلى بحيرة قارون للاستمتاع بالطبيعة الساحرة، وتناول وجبة سمك في أحد المطاعم التي تقع على ضفاف البحيرة، والاستحمام في مياه بحيرة قارون هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، وقضاء نزهة في البحيرة بالمراكب، وبينما كانوا يلهون ويلعبون ويمرحون، فوجئوا بغرق صديقهم وتعالت الصرخات لإنقاذه، ولقي مصرعه غرقًا بعدما فشل الجميع في إنقاذه، حيث جرفته دوامة إلى داخل المنطقة المحظورة بالبحيرة.

جرفته دوامة.. مصرع شاب غرقًا في بحيرة قارون

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي بلاغًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بغرق شاب في بحيرة قارون خلال استحمامه بالبحيرة برفقة أصدقائه.

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على الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي، وضباط الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال جثة الغريق، وتبينّ أنّه يُدعى أحمد محمد أحمد، 19 عامًا، ومقيم مركز أبشواي بالفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرّف النيابة العامة.

وأكد أصدقاء الشاب المتوفى، أنّهم كانوا في نزهة منذ الصباح ببحيرة قارون، وبينما كانوا يستحمون بالبحيرة، ومع حلول المساء ألحوا كثيرًا على صديقهم بالخروج من المياه لكنه رفض لاستمتاعه بالمياه، فجرفته دوامات المياه إلى داخل البحيرة وغرق ولم يتمكنوا من إنقاذه.

ثالث غريق في أيام عيد الأضحى بالفيوم

تجدر الإشارة إلى أن تلك الواقعة هي ثالث حالة غرق بالفيوم، وشهدت المحافظة غرق طفل صغير في حمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية بمركز طامية في أول أيام العيد، كما شهدت المحافظة مصرع المهندس الشاب إسلام الشيمي أمام زوجته في وادي الريان، وتسببت وفاته في حزن كبير لدى أهالي المحافظة، خصوصًا أنّه متزوج حديثًا منذ 6 أشهر وزوجته حامل، لتصبح هذه هي حالة الغرق الثالثة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالفيوم.