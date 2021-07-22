عاجل.. إصابة 4 بينهم سيدة حالتها خطرة في حادث تصادم بالفيوم

سرعة زائدة.. صوت فرملة مفاجئة.. احتكاك شديد بالأرض.. تبعه تصادم شديد بين سيارتين وسط صراخ سيدة كانت تستقل إحداهما، كانت تلك أبرز المشاهد في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل، بسبب السرعة الزائدة على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتحديداً أمام جزيرة البط، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة، فتوقف المارة بسياراتهم على الطريق وأبعدوا السيارتين عن بعضهما، ونجحوا في إخراج المصابين الأربعة من السيارتين، حيث تبين أنّ السيدة كانت تنزف بشدة، واتصلوا بالشرطة والإسعاف.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد ورود بلاغ من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل، وإصابة 4 كانوا يستقلون السيارتين.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين

وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبينّ إصابة كل من «أحمد عشري حماد» (23 سنة) مقيم سنرو بأبشواي، ومصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وجرح بالجبهة، و«محمد محمود جودة» (20 سنة) مقيم سنهور، ومصاب اشتباه ارتجاج بالمخ وكسر بالفخذ الأيسر، و«نجاة سعد الله مرزوق» (45 سنة)، مقيمة الفهمية، ومصابة بارتجاج بالمخ واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، و«مزيد شفيق مرزوق» (45 سنة)، مقيم بني سويف ومصاب بكسر بالساقين وكسر بالعضد الأيسر والفخذ الأيسر.

3 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم سيارتين

وعلى الفور هرعت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.