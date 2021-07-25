مليون زائر في الإسكندرية يوميا خلال العيد.. والمحافظ: الناس مبسوطة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل أعمال تطوير المحاور والطرق في إطار مبادرة «معا نبني المستقبل»، والتي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، قائلا إنّ المشورعات التي تحدث في المحافظة ومحور التعمير خلق بالفعل متنفسا جديدا لأهل الإسكندرية، خاصة أن المحافظة تستضيف مليون زائر يوميا خلال أيام العيد.

وأضاف «الشريف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المواطنين في الإسكندرية لجأوا لمحور المحمودية والذي وفر ساعات من الوقت، بسبب الزحام على الكورنيش، مردفا «الكورنيش معدش فيه شبر واحد مفيهوش ناس، ودة شئ بيسعدنا كتير».

وأشار المحافظ إلى أنه تفقد الكورنيش في الثامنة صباح السبت، وبالرغم من أنها ساعة مبكرة إلا أنه وجد مصطافين على الكورنيش وزحاما، «أحنا الـ 24 ساعة شغالين»، لافتا أنه في الأيام العادية يتم إزالة 4 آلاف طن قمامة يوميا، بينما خلال العيد جرى إزالة 6.5 ألف طن يوميا، وهذه كمية كبيرة جدا.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن الزحام يشكل رواجا تجاريا واستثماريا واقتصاديا للإسكندرية، وكل الكافيهات تعمل، «أحنا بنقول على الرحب والسعة».

وأوضح أن الإسكندرية لم تكن تحتمل الضغط السكاني إلا بالمشروعات الضخمة العملاقة التي تجرى حاليا، والرئيس السيسي يبدأ بمشروعات الطرق، التي تمهد وتيسر لهذه المشروعات.

وعن رأيه في صور الزحام في ظل كورونا، قال: «الصور تثير مخاوف بسبب جائحة كورونا، لكن تثير في نفس الوقت سعادتنا لأن الناس مقبلة ومبسوطة، والشواطئ الخاصة بينا بنعمل فيها إجراءات احترازية، زي قياس درجات الحرارة عند الدخول والتعقيم والتطهير، وده بقدر الاستطاع ومقدرش أعمل حاجز على الناس الجاية وأمنع الدخول».

وأشار إلى أنه يوجد في الإسكندرية 66 شاطئا يكاد يكونوا «كومبليت»، بما فيها شواطئ العجمي والهانوفيل، ونسبة كورونا في المحافظة أقل درجة ممكنة منذ بدأت الجائحة «بنقول يارب، أحنا نفسنا الناس تنبسط وضيوف الإسكندرية وناس وأهل المحافظة يشتغلوا والتجارة ترجع زي ما كانت والأسواق تشتغل».