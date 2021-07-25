وفاة أحمد عبد الخالق أحد أفضل 5 علماء في مجال الأشعة التشخيصية بالعالم

توفى، اليوم، الدكتور أحمد عبد الخالق، رئيس قسم الأشعة وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنصورة، وابن محافظة الدقهلية، والحاصل على جائزة ستانفورد للتأثير المرجعي عن مجمل الأبحاث، وعلى جائزة الجامعة للتفوق العلمي لعام 2020.

وحفل تاريخ «عبدالخالق» بالعطاء في مجال تخصصه، حيث اختير كواحد من أفضل علماء العالم في مجال تخصصه، وهو واحد من أفضل 5 علماء العالم في تخصص الأشعة التخصصية، بحسب التصنيف الذي أعدته جامعة ستانفورد، كبرى الجامعات الأمريكية، وكرمته جامعة المنصورة في احتفالها بعيد العلم الثاني عشر لتكريم العلماء والباحثين في الجامعة.

رئيس جامعة المنصورة ينعي الدكتور أحمد عبد الخالق

ونعى الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الفقيد، وكتب علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنعي ببالغ الأسى والحزن الأخ الفاضل والصديق العزيز أد أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة بطب المنصورة، إنسان خلوق، طبيب ماهر في تخصصه، عالم بارز. اللهم اغفر له وارحمه وألهمنا وزوجته الفاضلة وأبنائه الأعزاء وجميع أفراد الأسرة الصبر والسلوان».

رحلة علمية على مدار 36 عامًا

وامتدت رحلة ابن محافظة الدقهلية الدكتور أحمد عبد الخالق، العلمية على مدار 36 عامًا، قابل خلالها الكثير من الصعاب، إلا أنه كان يقابلها بهدوء الأعصاب الذي تميز به، حيث نشرت أبحاثه كبرى الدوريات العلمية في العالم، وساهم في دخول نظام «الباكس» في 8 مستشفيات ومراكز طبية بجامعة المنصورة، للاحتفاظ علي الأشعة علي أجهزة الكمبيوتر وهو الذي وفر ملايين الجنيهات للجامعة في توفير أفلام الطباعة، كما أن في أيامه الأخيرة كان يعكف علي أبحاث كورونا من خلال الأشعة التشخيصية.