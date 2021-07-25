مصرع شاب بعد سقوطه من الدور العاشر في بورسعيد

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه من الدور العاشر بإحدى الأبراج السكنية في بورسعيد.

مستشفى الزهور استقبل الشاب جثة هامدة

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد باستقبال المستشفى لشاب يبلغ من العمر 21 سنة، بادعاء سقوطه من الدور العاشر من إحدى الأبراج السكنية في شارع الثلاثينى والمنيا.

وتبين أن الشاب يدعى إبراهيم محمد إبراهيم، وأنه وصل إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

من جانب آخر، كانت بورسعيد قد شهدت أمس مصرع شاب من محاظة الشرقية غرقا فى مياه بحر بورسعيد بعد محاولات لإنقاذه في المستشفى.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد إخطار من مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد وصول المصاب صادق صلاح فهمي علي، 22 سنة مقيم بأبو كبير بمحافظة الشرقية، على إثر ادعاء غرق وتوفى المصاب أثناء عمل الإسعافات له داخل المستشفى.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة؛ لمعرفة ملابسات الحادث وسؤال الشهود الواقعة.