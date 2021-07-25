مصرع 12 وإصابة 64 في 12 حادثا بالمحافظات خلال 24 ساعة

لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 64 آخرون، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، في 12 حادثا، تنوعت بين حوادث طرق وغرق ومشاجرات وتسمم، بعدد من محافظات مصر، أبرزها مصرع 3 أطفال ودخول والدهم في غيبوبة بسبب تناولهم عصير مسموم في محافظة قنا، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الوقائع المختلفة.

وتنشر «الوطن»، خلال السطور التالية أبرز الحوادث التي شهدتها محافظات مصر، على مدار يوم أمس السبت:

مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم بغيبوبة بعد تناول عصير مسموم بقنا

في محافظة قنا لقي 3 أطفال مصرعهم إثر تناولهم عصيرا مسموما بقرية «كوم البيجا»، التابعة لمركز فرشوط، بينما دخل والدهم في غيبوبة، ويبذل أطباء مستشفى فرشوط المركزي محاولات لاسعافه، حيث قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثامين الأطفال الثلاثة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وظروف وفاتهم، في ضوء روايات شهود العيان ووالدة الأطفال، بأنهم تناولوا عصيراً مسموماً من أحد محلات البقالة بالقرية، حيث سقطوا في الشارع على الفور.

إصابة 5 في تجدد لاشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

وفي محافظة الفيوم، أصيب 5 اشخاص في تجدد اشتباكات بين عائلتي «عرفة وصبري» بمنطقة «الشيخة شفا»، ضمن ناحية «الحواتم» بمدينة الفيوم، بسبب خلافات المصاهرة بين العائلتين، حيث تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على عدد آخر من طرفي المشاجرة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 15 شخصا، وضبط 23 شخصا.

مصرع شخصين وإصابة ثالث في تصادم بسوهاج

وفي محافظة سوهاج لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم بين سيارتين على طريق قرية «العيساوية»، بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفيات المختصة، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة 4 أشخاص بالرصاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية، إثر مشاجرة اندلعت بينهم بقرية بني حميل دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى البلينا المركزي، وتحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الطرفين.

غرق طفل في مياه النيل ببني سويف.. والبحث جارٍ عن الجثمان

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جهودها لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا، الجمعة، أثناء استحمامه بمياه نهر النيل بعزبة «قطب» التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 12 شخصًا في مشاجرتين بسوهاج بسبب خلافات الجيرة

أصيب نحو 12 شخصًا في مشاجرتين بمركزي جرجا والمنشاة في محافظات سوهاج، وتمكنت الشرطة من السيطرة على الحادثتين، وتم النقل المصابين إلى مستشفيات المنشأة المركزي، وسوهاج الجامعي وجرجا العام، حيث تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية القرية دائرة مركز جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة رجال الشرطة، وتمت السيطرة على الأحداث، ونُقل المصابون لمستشفى جرجا العام بمعرفة رجال الشرطة، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي سير بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، كما أصيب 3 أشخاص بذات الناحية في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، ومستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في حادثي تصادم بالبحيرة

وشهدت محافظة البحيرة، حادثي تصادم متفرقين بمركزي إدكو والدلنجات، وأسفرا عن مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص آخرين، بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى إزالة آثار الحادثين وفتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد توقفهما.

مصرع طفل وإصابة 11 آخرين في 3 حوادث بالشرقية

وفي محافظة الشرقية لقي طفل مصرعه، فيما أصيب 11 آخرون، في 3 حوادث تصادم في عدة مراكز.

إصابة 2 في اصطدام ملاكي بعمود على صحراوي الإسماعيلية

وأصيب شابان بإصابات بالغة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود خرساني على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة حرجة

إصابة 6 مواطنين في تصادم 3 سيارات على طريق الساحل الشمالي

شهد طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي الساحلي وقوع حادثي سير، أحدهما نتج عن انقلاب سيارة، والثاني عن تصادم سيارتين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة ومطروح.

إصابة 8 مواطنين في حادث بطريق الضبعة القاهرة بينهم 4 أطفال

شهد طريق «الضبعة - القاهر» الإقليمي بالكيلو 90 من الساحل الشمالى في اتجاه القاهرة، حادث سير لانقلاب سيارة ملاكي؛ ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين، بينهم 4 أطفال، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

انتشال جثمان غريق الإسكندرية بعد 24 ساعة في المياه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، بمعاونة عدد من فريق «غواصين الخير»، السبت من انتشال جثمان غريق الإسكندرية، الذي لقى مصرعه في أحد الشواطئ، الجمعة، وهو شاب يبلغ من العمر 17 سنة، ويدعى «كريم سليم حسن عبداللطيف».

بعد قضاء 22 ساعة بالمياه.. انتشال جثتي غريقي العجمي بالإسكندرية

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري برفقة عدد من فريق غواصين الخير بالإسكندرية، من انتشال جثتي غريقين لقيا مصرعهما على شواطئ العجمي بالإسكندرية، حيث أتى الثنائي لقضاء وقت ممتع في الإسكندرية من محافظات أخرى، إلا أن السعادة تحولت إلى حزن نظرا لغرقهما، قبل أن يتم انتشال جثتيهما فجر أمس بعد قضاء 22 ساعة داخل المياه.