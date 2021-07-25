«الزراعة»: ربع مليون جنيه تكلفة استصلاح الفدان الواحد

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرا لتطوير قطاع الزراعة، إذ أنه ملف متشابك بين الجهات صاحبة الولاية، حيث تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بهذا الأمر، موضحًا: «تكلفة استصلاح الفدان الواحد نحو ربع مليون جنيه».

وأضاف القرش مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الفلاح المصرية أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية في الفترة الأخيرة وهو ما ظهر جليا على الهيئة الهامة للإصلاح الزراعي، وقدمت خدمات بشكل أفضل للفلاح.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تستهدف رفع قيمتها الاقتصادية ودراسة حجم الفائدة التي تعود على استغلالها والفرص البديلة التي يمكنها تحقيق أفضل عائد للدولة المصرية، كما جرى تخصيص أراضي لمشروع حياة كريمة بالتنسيق الكامل بين كل وزارات وجهات الدولة المصرية وهو ما يعود بالنفع على الفلاح والمواطن المصري: «سننشئ مجمعات زراعية على أعلى مستوى، وسنقدم أفضل شكل من أشكال الخدمة للمواطن المصري في قرى حياة كريمة».

وأردف القرش أن الدولة المصرية مهتمة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، حيث تمتلك 9.4 ملايين فدان، إذ تضخ المليارات من الجنيهات حتى يمكنها زيادة مليون أو مليون ونصف فدان، حيث يكلف الفدان الواحد الدولة المصرية نحو ربع مليون جنيه حتى يُستصلح ويكون صالحا للزراعة.