تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «طفل أبو الريش» لجلسة 26 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش، والمعروفة إعلاميًا بقضية «طفل أبو الريش»، لجلسة 26 سبتمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

اختطاف طفل من مستشفى أبو الريش

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة خطف طفل من مستشفى أبو الريش، حيث استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم 21 مارس الماضي، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك وحينما عادت تبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، التي أسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت بضبطهما.

المتهمة تعترف باختطاف طفل أبو الريش.. والزوج ينكر

وأقرت المتهمة بارتكاب الواقعة بمعرفة زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة وذلك لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيته، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيها نسب الطفل إليه.