بيومي فؤاد: «انضربت قلم على وشي بسبب كلامي مع زميلي أثناء تحية العلم»

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «DMC»، فقرة من إنتاج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعنوان «بالعربي كده»، تهدف للحوار بين عدد من نجوم مصر وشباب المصريين في الخارج، حيث حل الفنان بيومي فؤاد ضيفا على الفقرة.

وطلبت مقدمة الفقرة من الفنان بيومي فؤاد أن يصف نفسه في 3 كلمات، فرد قائلا: «صبور، بحب الشغل، ونفسي أنام».

وحول ما يراه مناسبا من أجل ربط النشء بمصر، قال بيومي فؤاد: «يجب زرع الانتماء في نفوسهم وهم صغار، وتعوديهم على عدم قبول أي هزار من أي نوع على البلد، المرة الوحيدة اللي اتضربت فيها بالقلم على وشي، إني كنت بتكلم مع ولد جنبي وتحية العلم شغالة، مكنتش بهزر واتضربت قلم لن أنساه.. مفيش هزار في الانتماء».

وأضاف: «بحب التليفزيون وبنام على صوته، طالع لأبويا بحب أنام في الدوشة ومش بحب الهدوء التام».

وأعرب بيومي فؤاد عن إعجابه الشديد بالمشروعات القومية التي تشهها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «مفيش حاجة أقل من التانية والبلد شغالة في خطوط متوازية، الناس بيفكروا تفكير مشرف».

وحول ما يمثله شهر رمضان في مصر له، قال: «نفسي السنة كلها تبقى رمضان، لأنه بيجمعنا على ترابيزة وطبلية واحدة عشان ناكل مع بعض في معاد واحد، لدرجة إن في مسيحيين بيصوموا في شهر رمضان وبيفطروا معانا بسبب إحساسهم بحميمية جميلة».

وأشار إلى أنه يحب اللغة العربية: «بعرف نغمة الكلمة على الأذن إذا كانت فاعل أو مفعول بسبب السمع».