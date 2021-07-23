درجة الحرارة في أسوان اليوم الجمعة 23 يوليو 2021: تصل لـ44

شهدت محافظة أسوان، اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، رابع أيام عيد الأضحى المبارك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث شهدت طقساً مشمساً حاراً، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الارتفاع تدريجياً في الأيام القليلة المقبلة.

ويبحث كثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى لـ44 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ18 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى والصغرى

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء العظمى أو الصغرى، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الخميس، بلغت 44 للعظمى و30 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تنخفض درجات الحرارة بمستوى تدريجي خلال الأيام المقبلة.

وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم، كالتالي:

الجمعة: العظمى 44 و الصغرى 30

السبت: العظمى 43 والصغرى 30

الأحد: العظمى 42 والصغرى 29

الاثنين: العظمى 42 والصغرى 28

الثلاثاء: العظمى 42 والصغرى 28

الأربعاء: العظمى 43 والصغرى 29

الخميس: العظمى 44 والصغرى 29

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، وناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.