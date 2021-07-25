تعرف على إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2021

كشف أحد المعلمين - طلب عدم ذكر اسمه - عن إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2021، الذي عقد صباح اليوم ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، حيث أكد عدد من الطلاب أنّ الامتحان اعتمد على الفهم، وجاء به نحو 10 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز شديد، وجرى السماح لهم بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي وكتابة ملاحظات عليه.

وترصد «الوطن» في الصور التالية إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2021:

وأكد الطلاب أنّ الإجابة على الامتحان تناسب الوقت المحدد له، موضحين أنّ أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي إلا أنّها تحتاج إلى فهم وترتيب الأحداث التاريخية بشكل جيد، مؤكدين أنّ الأسئلة بعيدة تماما عن أسئلة الامتحانات التجريبية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«حجازي»: امتحانات الثانوية العامة سارت بشكل جيد

وفي سياق متصل، شدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على اللجان الامتحانية، بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، ومراعاة توفير المناخ المناسب لهم، والتأكيد على التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توتر للطلاب، موضحا أنّه جرى تكليف التوجيه الإداري ببحث إجراءات الطلبة المحولين بمديرية سوهاج التعليمية.

وأضاف حجازي في بيان له، أنّ امتحانات الثانوية العامة سارت بشكل جيد، وغرفة العمليات المركزية تلقت بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء ونقلت للمستشفى، لافتا إلى رصد 14 حالة غش في الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تعقيم اللجان الامتحانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقياس درجة الحرارة لجميع الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية، لافتة إلى أنّ الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وجرى السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت.