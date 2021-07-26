تطبيق على الهاتف يحدد أسعار المحاصيل للفلاحين ويقدم لهم الإرشادات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق مشروع «هدهد» كتطبيق ذكي يساعد الفلاح عن طريق الهاتف المحمول، وهو الأمر الذي يهدف لخلق قناة اتصال تفاعلية بين الوزارة والمزارعين من جهة، وبين المزارعين المتباعدين جغرافيا من جهة اخرى، لتوفير محتوي خدمي رقمي حول موضوعات عدة تهم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، نتعرف في التقرير التالي على كل ما تريد معرفته عن مشروع هدهد.

1- مشروع هدهد هو مساعد ذكي لتوفير الدعم الخدمي للمزارع المصري.

2- يستخدم المشروع تقنيات الذكاء الاصطناعى.

3- يتابع المشروع التغيرات الخاصة بالأسعار والطقس.

4- يصدر التوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية، والتخطيط والمتابعة للإنتاج واستهلاك المياه.

5- قامت الوزارة بتدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام المشروع.

6- التطبيق سهل وبسيط ويقوم من خلال الدردشة (النصية أو الصوتية) بهدف خلق قناة اتصال تفاعلية بين وزارة الزراعة والمزارعين من جهة، وبين المزارعين المتباعدين جغرافياً من جهة اخرى.

7- يوفر المشروع محتوي خدمي رقمي حول مواضيع عدة تهم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ويهدف لتمكين المزارعين من الحصول بسهولة على التوصية والتوجيه السليم لما يواجهه من مشكلات بشكل مباشر ولحظي وتقديم الدعم الفني بشكل استباقي.

8- يتابع وزير الزراعة أولا بأول آخر تطورات ومستجدات التحول الرقمي وما يتم تقديمه من خدمات زراعية من خلال شبكة الإنترنت.

9- يشارك في المشروع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

10- تقوم الاتصالات ايضا بمراجعة موقف إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة والمرحلة الأولى من خدمات الوزارة المميكنة من أجل تلبية احتياجات المستفيدين في أي مكان وعلى مدار الساعة.

11-كما وجه وزير الزراعة بدفع عجلة العمل في مشروع المساعد الذكي للفلاح بجانب قناة مصر الزراعية التي تقدم خدمات ارشادية للمزارعين.