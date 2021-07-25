الغرف التجارية: تراجع الأسعار العالمية للحوم المستورة 9%

أكد مستوردو اللحوم في الغرف التجارية، تراجع أسعار اللحوم المستوردة بنسبة 9% بشكل عام و21% للحوم البرازيلي والهندي بشكل خاص، تزامنًا مع انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة السياحة، موضحين أن هناك تراجع أيضًا في الطلب على اللحوم البلدي، وزيادة على المستوردة.

وقال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن أسعار اللحم الهندي تراجعت بنحو 13 ألف جنيه فى الطن، ليباع بسعر 47 ألف جنيه مقابل 60 ألف جنيها، كما أبقت كبرى الأسواق العالمية الموردة للحوم مثل«البرازيل، وإسبانيا، وإيطاليا» أسعارها كما هي.

وأرجع «النواوي» لجوء عدد كبير من الموردين بتخفيض سعر كيلو اللحمة بقيمة 5 جنيهات، لتنشيط المبيعات عقب عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن تجار التجزئة لم يخفضوا الأسعار في السوق المحلي لتعويض خسائرهم، مؤكدا أنه على الرغم من الارتفاعات السعرية الكبيرة، إلا أن أسعار اللحوم في السوق المحلي لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا، كما اضطر بعض الموردين إلى تخفيض هامش الربح، نظرًا لظروف السوق وتراجع الطلب في وقت رفع فيه موردون آخرون الأسعار في السوق المحلية، تجنبًا للخسائر.

بينما قال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفع سعر الفلتو من 60 جنيها إلى 75جنيها، وتراجع العروق من 57 إلى 55جنيها، فيما ارتفعت اللحم البرازيلي ( القطع الأمامية ) من 55 إلى 77جنيها، فيما ارتفعت الكبدة الهندي من 24 إلى 33 جنيهًا، وقفزت أسعار اللحم البرازيلي بشكل غير مسبوق بسبب زيادة الطلب عليها من الفنادق والمصايف والسياحة، مشيرًا إلى أن اللحم البرازيلي كان ضعيف العرض في الأسواق، فيما شهد المعروض من اللحم الهندي توازن في العرض مع الطلب.