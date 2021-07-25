هدم العقار المائل بالإسكندرية من الداخل بعد إخلائه من السكان

بدأت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، في أعمال هدم العقار المائل بالإسكندرية، بمنطقة بحري وتحديدًا في السيالة، بناء على قرار اللجنة الهندسية التابعة للحي، بهدم 10 طوابق من العقار المائل لتخفيف الحمل على العقار، وبدأ الهدم من الداخل بعد الانتهاء من تفريغ كل محتوايات العقار من قبل السكان.

هدم العقار المائل بالإسكندرية

وبدأ هدم العقار المائل داخليًا، في محاولة لتفادي انهيار العقار في منطقة بحري، خاصة وأن العقار مرتفع وفي حالة انهياره يتسبب في كارثة داخل المنطقة، خاصة مع قرار المحافظة، بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المائل، حفاظًا على أرواح الأهالي في المنطقة.

إخلاء العقار المائل بالاسكندرية

كان سكان العقار المائل بمنطقة السيالة ببحري، أخلوا جميع مقتنيات سكان العقار، تميهدًا لعملية الهدم لـ10 أدوار من العقار.

ويعد هذا العقار هو رقم 164، بحسب محافظ الإسكندرية، الذي أكد وصول عدد العقارات المائلة بالمحافظة إلى 164 عقارًا مائلًا بدرجات مختلفة، كما لفت إلى وجود 2300 عقار أعمارهم أكثر من 100 عام.

عقار السيالة المائل في الإسكندرية

كانت لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة، قامت بمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به، لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية في تقريرها الأولي بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة نحو 20 سم من أعلى، نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي، ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار في أثناء الإزالة وبعدها لمدة ثلاثة أشهر، وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة، خاصة العقار الملاحق، والمكون من دور أرضي و15 دورًا متكررًا، لاتخاذ القرار المناسب.