بورصة الدواجن اليوم الاثنين 26-7-2021 في مصر

تواصل بورصة الدواجن الاستقرار النسبي في الأسعار في جميع الأنواع، نظرًا لانخفاض الإقبال على شراء اللحوم البيضاء، بفضل توافر اللحوم الحمراء وانخفاض أسعارها، بالتزامن مع نهاية عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الاثنين الموافق 26 يوليو، وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه للوطن.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا، وفقا لرئيس شعبة الدواجن.

كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الاثنين، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ الأحد الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الاثنين في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، وجاءت على النحو التالي:

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- وسجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

وأوضح «السيد» أنه يرجع السبب في استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها وفق تصريحات الغرف التجارية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومداخلات الإنتاج من الطاقة وغيرها.