بورصة الدواجن اليوم الأحد 25-7-2021 في مصر

واصلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 25 يوليو الجاري، حالة من الاستقرار النسبي في جميع الأنواع، لانخفاض الإقبال على شراء اللحوم البيضاء، بفضل توافر اللحوم الحمراء وانخفاض أسعارها، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 25 يوليو، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الأحد في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، وجاءت على النحو التالي:

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- وسجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 26 جنيهًا، وفقا لرئيس شعبة الدواجن.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الأحد، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ الأحد الماضي.