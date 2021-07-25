عاجل.. ضبط قاتل الراقصة بمنطقة التجمع الأول

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط قاتل «الراقصة الأجنبية» بمنطقة التجمع الأول، بعدما عثر عليها متوفاة أمام المصعد الخاص بأحد العقارات الكائنة داخل أحد التجمعات السكنية، وبجوارها حقيبة يد، وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة، وأمكن تحديده «مقيم بمحافظة السويس» وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأنه تعرف على المجني عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت في ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالي من السكان – والسابق له محاولة استئجار شقة به، بدعوى الاتفاق على إقامة «حفل»، ولدى شك المجني عليها في ذلك حاولت الانصراف إلا أنه قام بالتعدي عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولى منها على مبلغ مالي وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.