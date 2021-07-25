اليوم البورصة تستأنف عملها وسط توقعات بارتفاع المؤشرات  

تستأنف البورصة المصرية، عملها مرة أخرى اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة 8 أيام، ويتوقع خبراء أسواق المال، أن تشهد جلسة التداولات في البورصة اليوم، تحركات إيجابية وسط استقرار الأوضاع.

وقالت حنان رمسيس، محلل مالي، إن تداولات البورصة بجلسة اليوم ستشهد ارتفاع المؤشرات مدعومة بفشل ملء المرحلة الثانية من السد الأثيوبي، والذي كان العامل الأبرز الذي يؤثر على معنويات المتداولين، بالإضافة إلى وجود سيولة قوية موزعة على جميع المؤشرات، سمحت بتجاوز نقاط مقاومة رئيسية والثبات أعلاها، وهو ما سيساهم بعد انتهاء إجازات أعياد الأضحى المبارك وذكرى 23 يوليو، أن تكون المؤشرات مؤهلة لاستكمال رحلة الصعود.

وتتوقع المحلل المالي، أن يصل المؤشر الرئيسي للبورصة إلى منطقة 11000 نقطة بسهولة واستمرار الأداء الايجابي للأفراد مما يدعم تحركات المؤشرات الفرعية، مع عودة تداولات الأجانب للاستحواذ على 10% من قيم التداولات وتواجدها في جانب المشتري.

من جانبه، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن الاستقرار الجيوسياسي وفشل ملء المرحلة الثانية من السد، سينعكس بالإيجاب على البورصة المصرية، متوقعا أن يستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx 30 أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10600، واستقراره أعلى هذا المستوى قد يختبر المؤشر مستوى المقاومة 10800 ثم 11000 نقطة، بفضل اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وأشار «عيد»، إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالأسهم القيادية وكسر مستوى الدعم 10600 نقطة، قد يتجه المؤشر لمستوى الدعم الرئيسي 10400 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، أكد أنه في حالة استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة، واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الاستثمار بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، سيتجه المؤشر السبعيني لتحقيق مستوى قياسي جديد، وهو 2540 نقطة، وفي حالة حدوث عمليات جني أرباح بأسهم المضاربات، سيتجه المؤشر نحو مستوى الدعم الرئيسي 2474 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 قد استقر بآخر جلسات التداول قبل إجازة عيد الأضحى المبارك أعلى مستوى المقاومة ليغلق عند مستوى 10646 بصعود يقدر بنحو 85.57 نقطة بفضل الأداء الإيجابي للأسهم القيادية بالمؤشر واتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء.