إجراءات تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي صباح الجمعة، تحريك أسعار البنزين بزيادتها 25 قرشًا، مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار والمازوت.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، فوائد ومميزات تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز الطبيعي، وذلك وفقًا لموقع شركة «غازتك» الرسمي على النحو التالي:

مراحل وإجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

- يتم استلام السيارة من العميل.

- بعد ذلك يتم إجراء فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

- تحديد نظام التحويل وسعة الأسطوانة وفقًا لرغبة العميل.

- التعاقد مع العميل والحصول على الأوراق المطلوبة «رقم قومي - إيصال كهرباء أو غاز - رخصة السيارة - ضامن للأقساط».

- استلام السيارة من العميل لبدء إجراءات التحويل.

- تحويل السيارة بأحد مراكز التحويل التابعة للشركة.

- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي.

مزايا تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

- انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92.

- زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقًا تامًا لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (نحو 120 أوكتان).

- المحافظة على كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها على فترات أطول.

- يساعد الغاز على الحفاظ على البوجيهات والأبلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول.

- تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات.

- انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.

خصائص التحويل

لا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك إذ إنّ عملية التحويل تتضمن فقط تركيب مكونات نظام الغاز الطبيعي المضغوط، ولقائد السيارة حرية تشغيل السيارة إما بالغاز أو بالبنزين من خلال مفتاح التحويل الموجود بلوحة السيارة (التابلوه).