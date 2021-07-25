«الصحة»: خدمات توعوية لـ313 ألف سيدة بـ9 محافظات ضمن «حياة كريمة»

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لـ313 ألفاً و105 سيدات، ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، وذلك بـ9 محافظات، على مدار عشرة أيام، حيث شملت نشر الوعى وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الحملة شملت محافظات «القاهرة، والجيزة، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية»، حيث تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، من خلال إخصائيى النساء وتنظيم الأسرة، مضيفاً أن الحملات قدّمت خدمات الكشف الطبى فى تخصّصات الأطفال، والباطنة، والنساء.

وأشار «مجاهد» إلى حصول 258 ألفاً و648 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما أنه جارٍ إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية فى 7 محافظات أخرى، تشمل «الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، ودمياط، والدقهلية»، بإجمالى 30 قرية من القرى ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة».

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، أنه فى إطار تطوير خدمات تنظيم الأسرة، تم تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وبعد حالات الإجهاض، وذلك فى ١٣ محافظة شملت القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والبحيرة، وسيتم الانتهاء من تطبيق البرنامج على مستوى المحافظات بنهاية عام 2021. وأشار إلى العمل على التوسّع فى عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، من خلال تطبيق بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، حيث تم افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة بمستشفى جامعة أسوان، ومتابعة نشاط عيادة مستشفى جامعة أسيوط.