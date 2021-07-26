عاجل.. شباب يحرقون محتويات مقر الحزب الدستوري الحر المعارض للإخوان

اقتحمت مجموعة من الشباب، مساء أمس الأحد، مقر «الحزب الدستوري الحر» برئاسة عبير موسى والمعروف بتوجهاته المعارضة لجماعة الإخوان الإرهابية وحركة النهضة التونسية المنتمية للجماعة، حيث قام الشباب بحرق بعض محتويات مقر الحزب في ولاية قابس جنوب شرقي البلاد التونسية.

يذكر أن الولاية التونسية، شهدت خروج المواطنين للتعبير عن استحسانهم للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وعمت حالة من الفرحة والاحتفالات الشارع التونسي عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد والتي تضمنت إقالة رئيس الوزراء هشام مشيشي، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

من جانبها، قامت وحدات من الجيش التونسي، بتأمين مقر ولاية قفصة الواقعة جنوب غربي البلاد، في إطار عملها لحراسة المواقع الحساسة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وتأتي التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية التونسية عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد، عدة قرارات والتي تضمنت إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.