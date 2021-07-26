فيديوهات ترصد فرحة التونسيين بالإطاحة بالإخوان

رصدت فضائية «extra news»، والقنوات الإخبارية العربية، احتفالات التونسيين بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلنها مساء الأحد، بتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

ونشرت فضائية «العربية» الإخبارية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو لحشد من المواطنين التونسيين المحتلفين بقرارات «قيس»، وهم يهتفون النشيد الوطني وهتافات «تحيا تونس» خلال نزول الجيش التونسي لتأمين الشارع.

كما عرضت فضائية «extra news»، لقطات خاصة من احتفالات التونسيين في عدة مدن مختلفة، ولا سيما في تونس العاصمة وسيدي بوسعيد والقصرين وصفاقس وسوسة، مرحبين بقرارات الرئيس التونسي.

وبـ «كلاكسات السيارات» و«صوت الطبلة والزغاريت»، خرج مواطنون تونسيون في الشوارع احتفالا بقرارات الرئيس التونسي والتي أطاحت بحكم الإخوان في البلاد، وتجميد البرلمان، رافعين الأعلام التونسية.

اشتعل الشارع التونسي بالمظاهرات الاحتجاجية، أمس الأحد 25 يوليو، ضد الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، وحزب حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب، احتجاجًا على تردي الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووفاة العديد من المواطنين بالعدوى، دون وجود حلول من الحكومة والمسؤولين.

وتجاوزت المظاهرات الغاضبة، العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات، وشهدت حشدا شعبيا كبيرا، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة، ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة، وفق قناة «سكاي نيوز».