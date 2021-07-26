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عاجل.. الرئيس التونسي يتجول في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة

ترحيب المواطنين التونسيين بالرئيس قيس سعيد

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محمد عزالدين وحسن رمضان
03:25 ص | الإثنين 26 يوليو 2021
قيس سعيد

قيس سعيد

أعلن التلفزيون التونسي عن وصول الرئيس قيس سعيد لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وتحديدا أمام وزارة الداخلية، وسط ترحيب المواطنين به المتواجدين في الشارع، مع تواجد أمني مكثف يحيط بـ«قيس».

وقال سعيد، إن قراراته، ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونزل عشرات الآلاف من التونسيين، وذلك احتفالا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي كانت أبرزها الإطاحة برئيس الوزراء هشام المشيشي ورفع الحصانة لكل أعضاء مجلس نواب الشعب وتجميد سلطات المجلس.

وأصيب عدد من رجال الأمن التونسي، فيما حرق محتجون غاضبون مدرعة في مواجهات بمدينة صفاقس، فيما اقتحم محتجون، أمس الأحد، مقرات حركة النهضة التونسية في توزر والقيروان وسوسة.

واشتعل الشارع التونسي بالمظاهرات الاحتجاجية أمس الأحد 25 يوليو، ضد الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، وحزب حركة «النهضة» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي يترأسها راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المنحل، احتجاجًا على تردي الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووفاة عديد من المواطنين بالعدوى، دون وجود حلول من الحكومة والمسؤولين.

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