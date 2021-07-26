حمو بيكا: «كنت نايم متخانقتش في الساحل.. وبعت عربيتي وطلعت فلوسها لله»

أدلى مغني المهرجانات حمو بيكا بتصريحات تلفزيونية كشف فيها حقيقة 4 موضوعات كانت حديث الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما حقيقة مشاجرته في الساحل وخلافه مع المغني عمر كمال، وحقيقة بيعه سياراته بعد المشكلات الأخيرة، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز تصريحاته.

حقيقة مشاجرته في الساحل

كشف مغني المهرجانات حمو بيكا تفاصيل المشاجرة التي حدثت في الساحل الشمالي، قائلا إنّه ليس له علاقة بهذه المشاجرة، وعندما حدثت كان نائما ولا يعلم عنها أي شئ.

وأضاف «بيكا» خلال تصريحات تلفزيونية، «أنا كنت نايم في بيتنا ومعرفش عنها أي حاجة، وحصلت عركة وعربيتي كانت على البوابة، وبسبب الزحمة العربية مكنتش عارفة تخرج، فالناس سابوا العركة وقالوا حمو بيكا بيتعارك».

ولفت أنه مقيم في الساحل منذ 3 أشهر: «أيوة دي عربيتي بس السواق كان بيها برا، كان بيجيب حاجات، وأنا كنت نايم في شاليه في مارينا، مكنوش عاوزين يدخلوا العربية عشان الحادثة، والحادثة أنا مليش ذنب فيها».

بعت العربية وطلعت فلوسها لله

وعن سبب بيعه سيارته، قال حمو بيكا إنه قرر بيعها بسبب معرفة الناس لها، «أنا بعت العربية عشان مش عاوز مشاكل، الناس أول ما بتشوفني بتفتح الفيديو وتصور بدون سبب أو بسبب».

وأضاف أنه تحصل من صاحب السيارة الذي صدم سيارته 75 ألف جنيه، «طلعتهم لله، محطتش الفلوس في جيبي ولا صلحت العربية».

زهقت من كل حاجة وقررت أفتح مطاعم

وأشار مؤدي المهرجانات إلى أنه قرر فتح المطاعم بسبب تركيز الناس له، «أنا فتحت مطاعم عشان زهقت من كل حاجة والناس اللي مركزة معايا».

وتابع: «أقوم بعمل 7 أو 8 أغاني في اليوم وعمر كمال لا يمكنه أن يسجل أغنية واحدة في اليوم، لما بيخلص الأغنية كان بيعذبنا معاه، والناس بتحبني».

تصالحه مع عمر كمال

قال «بيكا» إنه وقف إلى جانب الفنان عمر كمال وغيره كثيرا، مضيفا: «عندما كان يحدث لي شيء موقفوش جنبي وأول ما كانوا يحتاجوني كنت بفتح ليهم الباب».

وأضاف: «الأغاني التي اشتهر بها عمر كمال أنا من قام بكتابتها وعمل اللحن الخاص بها ومنها مهرجان شمس المجرة»، متابعا: «قمت بعمل فيديو لعمر كمال وقلت فيه اللي أنا عايزة ليه.. أنا قلبي أبيض ومبعرفش أزعل من حد» .