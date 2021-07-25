خناقة حمو بيكا مع «البرندات» تؤجل افتتاح مول جديد بالإسكندرية

كشف أحمد أبو زيد، صاحب حق انتفاع المول الشهير على طريق المحمودية شرق الإسكندرية، عن تسبب أزمة مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مع عدد من مستأجري المحال بالمول «براندات عالمية» في تأجيل افتتاح المول قرابة شهر ونصف عن الموعد المقرر سابقًا، وذلك بعدما أعرب عدد من المستأجرين عن عزمهم فسخ التعاقد مع إدارة المول بسبب إعلان «بيكا» عن إقامة كافيه ومطعم بالمول المزعم افتتاحه خلال الشهور المقبلة.

تأجيل افتتاح المول من أغسطس إلى سبتمبر

وأضاف أبو زيد لـ«الوطن»، أنه كان من المقرر افتتاح المول في شهر أغسطس المقبل، إلا أنه بسبب أزمة حمو بيكا مع المستأجرين فقد يتم افتتاح المول في 22 سبتمبر المقبل، حيث يأمل في حل الأزمة مع المستأجرين الذين أوقفوا أعمال تشطيب محلاتهم، أملا في استئناف الأعمال.

مفاوضات مع البرندات بعد خناقة حمو بيكا معهم

وأوضح أنه يأمل في حل الأزمة من خلال المحادثات مع تلك البرندات التي شكلت 60% من محلات المول من أصل 75% تم استأجرهم، إلا أن برند واحد منهم قد عقد العزم على فسخ التعاقد في حال بقاء بيكا، بينما المفاوضات مستمرة مع الباقي، وهو الذي يمهد للحل في حال وضع ضمانات لهم على التزام بيكا بسياسات المكان.

القيمة الإيجارية لمحلات حمو بيكا: 100 ألف جنيه في الشهر

كما كشف عن القيمة الإيجارية لمحلات حمو بيكا في ذلك المول، حيث استأجر مؤدي المهرجانات 3 محلات من اصل 6 محلات تم طرحهم للراغبين في إنشاء أول عمل تجاري لهم ولم يسبق لهم وجود أي فرع وهي الشريحة التي تم تخصيصها بنسبة 10% من المحلات المطروحة للإيجار من قبل إدارة المول.

وأشار إلى أن قيمة إيجار المتر بلغت 400 جنيه بينما تبلغ مساحة محلات حمو بيكا 250 متر، وذلك بقيمة ايجارية شهرية تبلغ 100 ألف جنيه، لافتاً إلى أن «بيكا» سوف يقوم بافتتاح «بيكا كافيه» على مساحة محلان من الثلاثة بينما سيتم إطلاق مطعم في المحل الثالث.

صاحب انتفاع المول: بيكا التزم بكافة الشروط

وأكد أن الإدارة لن تخضع لضغوطات انسحاب المستأجرين حيث أن حمو بيكا قد وقع على شروط عدة بلغ عددها 14 صفحة والتزم بكافة الشروط، أبرزها التصميمات العامة للمكان والديكور وتصميم البرند الخاص به، وفقًا لكافة الشروط.