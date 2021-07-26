من الساحل و«البرندات» لنقابة الموسيقيين.. خناقات حمو بيكا لا تنتهي

خناقات حمو بيكا لا تنتهي، فلا تمر فترة زمنية إلا وكان مغني المهرجانات طرفا فيها بشكل أو بآخر، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء مع نقابة الموسيقيين في 2019 أو مهاجمته عمر كمال ليتصدر بين الحين والآخر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخر هذه المشاجرات ما حدث في الساحل.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، خلال السطور التالية أبرز مشاجرات حمو بيكا خلال الفترة الماضية.

مشاجرته في الساحل

مشاجرة حمو بيكا مطرب المهرجانات في الساحل الشمالي، كانت طوال الفترة الماضية محل اهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يحتوي ألفاظ خارجة وتدافع بالأيدي وأصوات عالية أمام بوابة رقم 5 في مارينا.

مشاجرة حمو بيكا في الساحل، بدأت بعد اصطدام سيارة يقودها شابان بسيارته، وبعدها نزل بيكا من سيارته بصحبة 4 شباب وتشاجروا مع الشابين، حتى تدخل عدد من المارة في محاولة الصلح لكن فشلوا بسبب تمسك «بيكا»، بتعويض 300 ألف جنيه نظير الأضرار التي تعرضت لها سيارته، وتزايدت الأزمة سوءًا حتى حضرت قوة أمنية واصطحبت الطرفين إلى قسم الشرطة.

خلاف حمو بيكا مع عمر كمال

اندلع خلاف بين مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال، وذلك بسبب شهادة الأخير ضده في لقاء تلفزيوني، التي قال فيها إن «بيكا» لا يجيد الغناء، وتابع: «مبيعرفش يغني هو كراكتر».

وكانت تلك التصريحات بداية الأزمة بين حمو بيكا وعمر كمال، وذلك بعد ما قرر «بيكا» الخروج للرد في فيديو بث مباشر عبر حسابه على «فيس بوك»، ووجه لـ «كمال» هجوما حادا، وأكد أنه لن يقوم بالغناء معه مرة أخرى، قائلا: «أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني، خلي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا».

حادث تصادم في الساحل

وفي مطلع أغسطس 2020، وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة انتشر آنذاك أنها مملوكة لحمو بيكا، بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث، ما تسبب في وقوع مشاجرة.

أزمة مطعم حمو بيكا والبراندات

لا يكف مغني المهرجانات «حمو بيكا»، عن إثارة الأزمات الواحدة تلو الأخرى، أحدثها دخوله في صراع مع عدد من مستأجري المحال في أحد المولات الشهيرة في منطقة المحمودية بالإسكندرية «براندات عالمية»، حيث أعرب عدد منهم عن عزمهم فسخ التعاقد مع إدارة المول، بسبب إعلان «بيكا» عن إقامة كافيه ومطعم بالمول المزمع افتتاحه خلال الشهور المقبلة.

مشكلات بيكا مع نقابة الموسيقيين

في أكتوبر 2019، اقتحم حمو بيكا مقر نقابة المهن الموسيقية، مطالبا بالحصول على عضوية النقابة، متسائلا عن سبب منعه من الغناء ووقف حفلته التي كان مقررا لها نهاية الشهر نفسه، مؤكدا داخل أروقة النقابة أنه لا يعترف بالفنان النقيب هاني شاكر.

عقب ذلك تقدمت النقابة ببلاغ ضده، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، تم اتهامه فيه باقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، وعليه صدر قرارا في أكتوبر 2020، بحبسه لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، حتى اعتذر بيكا عن خطأه وأقر به.

وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانا كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وكلف الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظ على مستقبله ومستقبل أسرته.