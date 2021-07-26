إعلان نتائج كلية ومعهد «تمريض حلوان» بعد اختبارات «إلكترونية»

أعلنت كلية التمريض ومعهد فني تمريض جامعة حلوان، نتائج امتحانات العام الدراسي الحالي، كأول كلية ومعهد في مصر أجروا الاختبارات إلكترونيا بشكل كامل، حيث يتم البث من خلال المجلس الأعلى للجامعات، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وفي ظل الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، لمواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أنّ جامعة حلوان تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات الإلكترونية، حيث تعد أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية المحمولة، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها، ما يساهم في تطوير العملية التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تحويل الاختبارات الورقية تدريجيًا إلى اختبارات إلكترونية في جميع كليات الجامعة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، أنّه جرى إعلان نتائج كلية التمريض ومعهد فني تمريض لجميع الفرق الدراسية، بعد تجربة الاختبارات الإلكترونية، موضحا أنّ الجامعة مجهزة بمعامل اختبارات تتناسب مع أعداد الطلاب، لعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة (القطاع الصحي)، إضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الكادر الإداري والفني لمستجدات تحديث وتطوير الأنظمة الإلكترونية.

وأفادت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، بأنّ كلية التمريض كان لها السبق في ذلك، حيث كانت أولى كليات جامعة حلوان تطبيقا للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك في إطار الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة التعليم، لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية، وهنأت عميدة الكلية، الطلاب عقب ظهور النتيجة، متمنية لهم مزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.