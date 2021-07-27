لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث يجرى إعلان النتيجة بالاسم ورقم الجلوس اليوم، وطالبت الطلاب بكتابة البيانات بطريقة صحيحة، مشيرة إلى انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات، التي عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أنّه يمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط، حيث تقدم بوابة التعليم الفني الكثير من الخدمات التعليمية كالحصول على النتيجة، التي تشمل جميع تخصصات الدبلومات الفنية التجارية والزراعية والصناعية، كما توضح البوابة الهدف العام من التعليم الفني، الذي يتمثل في القدرة على المنافسة بالسوق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يعد التعليم الفني في مصر، أحد الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة.

«التعليم»: لم نرصد أي حالات اشتباه بإصابات كورونا بين الطلاب على مدار أيام عقد الامتحانات

وتابعت الوزارة، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عقدت على مستوى الجمهورية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وجرى التنسيق الكامل مع جميع المحافظات للوقوف على سير أعمال الامتحانات، موضحة أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون معوقات، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب على مدار أيام عقد الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية المعملية والعلمية والتحريرية، بلغ نحو 750 ألف طالب وطالبة، مؤكدة أنّ جميع اللجان كانت معقمة جيدا، وجرى توزيع كمامات ومطهرات على الطلاب في اللجان الامتحانية، كما أنّ طلاب الدبلومات الفنية يتاح أمامهم الكثير من الكليات التي يمكنهم الالتحاق بها.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المديريات.