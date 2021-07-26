لو عايز تبقى تاجر تمويني.. 10 شروط مطلوبة لاعتمادك تعرف عليها

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشروط اللازم توافرها لاعتماد تاجر تمويني جديد، من خلال مجموعة متطلبات لابد من توافرها من أجل اعتماد أي صاحب محل كتاجر تمويني.

الشروط المطلوبة لاعتماد تاجر تمويني مستجد:

1. أن تمتلك محلا تجاريا مرخصا.

2. أن يتوافر في المحل الشروط الصحية المناسبة. ولا تقل مساحة المحل عن 30 مترا.

3. أن يكون المحل مجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

4. أن يتوافر سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.

5. أن يكون صاحب المحل كامل الأهلية.

6. ألا يعمل صاحب المحل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

7. أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

8. وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

9. أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

10. يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف مع إجراء الصيانة اللازمة للماكينة على حسابه الخاص.

سعر ماكينة صرف المقررات التموينية

ويتراوح سعر ماكينة صرف الحصص والمقررات التموينية، بين 3.5 ألف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه.

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سبب عدم وجود سعر ثابت لماكينة الصرف يرجع إلى أنها آلة مستوردة، حيث تستوردها الدولة من الخارج، مضيفا: «عملية استيراد الآلة من الخارج تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والاختلافات في أسعار الصرف».

من يتحمل تكاليف صيانة ماكينة الصرف

وأكد المصدر في تصريحه لـ«الوطن»، أن تكاليف صيانة آلة صرف الحصص التموينية يتحملها التاجر التمويني، فضلا عن أنه يتعهد لدى وزارة التموين أو المكتب التابع له أن يلتزم بإجراء صيانة دورية لها.