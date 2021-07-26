إزالة 87 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال العيد بالفيوم

إزالة 87 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال العيد بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
12:23 م | الإثنين 26 يوليو 2021
إزالة 87 تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والزراعية خلال العيد بالفيوم
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني دون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 17 حتى 24 يوليو الجاري.
وأضاف المحافظ في بيان صحفي، اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أزالت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك 6 حالات بناء مخالف في المهد، منها حالة بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بناحية قرية زاوية الكرادسة، و5 حالات تعدٍ خارج الحيز العمراني بواقع حالتين بزاوية الكرادسة و2 بدمو وواحدة بالناصرية.
إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسنورس
وأضاف محافظ الفيوم، أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قامت بإزالة 27 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال ذات الفترة على إجمالي مساحة 22 قيراط و8 أسهم.
إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإطسا
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 21 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، بواقع 4 حالات بمدينة إطسا و 17 حالة بقرى منية الحيط، وقلمشاه، ومطول، وقصر الباسل، وأبوصير دفنو، وشدموة، وتطون.
إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبشواي
وكشف محافظ الفيوم، أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي نجحت في إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحي عبارة عن حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 90 متراً بعزبة جبة التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 متراً بقرية سنرو البحرية، وحالة تعدٍ بانشاء أسوار بارتفاع 3 متر وطول 15 متراً بعزبة البلتاجي التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ على مساحة نصف قيراط عبارة عن طاولة مواشي بالبلوك الأبيض.
إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بيوسف الصديق
وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية منها حالتين بقرية الريان وحالتين بقرية قارون وحالة بمدينة يوسف الصديق.
إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بطامية
ولفت «الأنصاري»، إلى إزالة 24 حالة تعدٍ بنطاق مركز ومدينة طامية، منها 5 حالات داخل الحيز العمراني على مساحة 590 متر بقرى منشأة الجمال ودار السلام وفانوس، و19 حالة تعدٍ خارج الحيز علي مساحة 2340 متر بقري فانوس وكفر محفوظ ومنشاة الجمال وقصر رشوان والروضة والمظاطلي ودار السلام وسرسنا.
توجيهات مشددة بالتصدي لحالات تعديات البناء بالفيوم
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.