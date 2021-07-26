إزالة 87 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال العيد بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 87 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وداخل الحيز العمراني دون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 17 حتى 24 يوليو الجاري.

وأضاف المحافظ في بيان صحفي، اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أزالت خلال إجازة عيد الأضحي المبارك 6 حالات بناء مخالف في المهد، منها حالة بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بناحية قرية زاوية الكرادسة، و5 حالات تعدٍ خارج الحيز العمراني بواقع حالتين بزاوية الكرادسة و2 بدمو وواحدة بالناصرية.

إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسنورس

وأضاف محافظ الفيوم، أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، قامت بإزالة 27 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال ذات الفترة على إجمالي مساحة 22 قيراط و8 أسهم.

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإطسا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 21 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، بواقع 4 حالات بمدينة إطسا و 17 حالة بقرى منية الحيط، وقلمشاه، ومطول، وقصر الباسل، وأبوصير دفنو، وشدموة، وتطون.

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبشواي

وكشف محافظ الفيوم، أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي نجحت في إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحي عبارة عن حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 90 متراً بعزبة جبة التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 متراً بقرية سنرو البحرية، وحالة تعدٍ بانشاء أسوار بارتفاع 3 متر وطول 15 متراً بعزبة البلتاجي التابعة للوحدة المحلية لقرية سنرو، وحالة تعدٍ على مساحة نصف قيراط عبارة عن طاولة مواشي بالبلوك الأبيض.

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بيوسف الصديق

وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية منها حالتين بقرية الريان وحالتين بقرية قارون وحالة بمدينة يوسف الصديق.

إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بطامية

ولفت «الأنصاري»، إلى إزالة 24 حالة تعدٍ بنطاق مركز ومدينة طامية، منها 5 حالات داخل الحيز العمراني على مساحة 590 متر بقرى منشأة الجمال ودار السلام وفانوس، و19 حالة تعدٍ خارج الحيز علي مساحة 2340 متر بقري فانوس وكفر محفوظ ومنشاة الجمال وقصر رشوان والروضة والمظاطلي ودار السلام وسرسنا.

توجيهات مشددة بالتصدي لحالات تعديات البناء بالفيوم

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.