وفاة الشيخ محمد البواب إمام وخطيب أكبر مساجد دمياط

نعت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط والعاملين بالمديرية، في بيان لها اليوم، الشيخ محمد البواب، إمام وخطيب مسجد البحر بدمياط السابق.

نعي أوقاف دمياط للشيخ محمد البواب

وجاء في بيان مديرية الأوقاف: «ننعي الشيخ محمد البواب، إمام وخطيب مسجد البحر بدمياط السابق، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما نسأل الله تعالى أن يلهم أهله وذويه ومحبيه وأبنائه الصبر والسلوان وإنّا لله وإنّا اليه راجعون» .

سلامة: الشيخ محمد البواب له جمهور كبير في دمياط

وقال الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط لـ«الوطن»، إن الشيخ «البواب» خرج على المعاش منذ 15 عاما وعمل إماما وخطيبا في أكبر مساجد محافظة دمياط مثل «مسجد المعيني الأثري» ثم «مسجد البحر» بمحافظة دمياط و له جمهوره منذ سنوات عدة حيث يعمل كإمام منذ أواخر السبعينات.

البواب يعاني أزمة صحية منذ 6 أشهر

وخرج البواب للمعاش منذ 15 عاما ومات بعد أزمة صحية ألمت به قبل 6 أشهر وظل لا يتحرك من منزله حتى وافته المنية وفقا لوكيل وزارة الأوقاف.

ويعد الشيخ محمد البواب واحدا من أعلام محافظة دمياط في مجاله، عمل كإمام وخطيب لاثنين من أشهر مساجد المحافظة في سبعينات وثمانينات و تسعينات القرن الماضي شيعه الآلاف في مسقط رأسه في جنازة مهيبة بحضور الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف وقيادات الأوقاف و تلاميذه و محبيه الذين كانوا حريصين على حضور جنازته.