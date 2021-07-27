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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:13 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس يتميز بالكرم والمثالية ولديه حس دعابة، كما يتميز بعاطفة متوقدة متوهجة، إذ يُعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحنانًا ورقة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

الوضع الفلكي يمنحك إصرارا وحماسا، وتعدك الكواكب بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

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