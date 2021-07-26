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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 26 يوليو 2021
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

الكذب والخيانة من أكثر الصفات التي يكرهها مواليد برج الميزان، فضلا عن كونهم يتصفون بالدبلوماسية الشديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك أن تتحرك بهدوء وتهتم بصحتك وسلامتك، ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك.

حظك اليوم برج الميزان 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

من المفيد أن تبتعد عن الأضواء، وألا تتكلم عن أخبارك، وعن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

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