خبير اقتصادي: 3 أسباب أدت إلى انفجار التونسيين ضد الإخوان

قال الخبير الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، إن هناك 3 أسباب في الثورة التونسية على حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحركة النهضة، وهي غلاء المعيشة وتأخير صرف أجور المواطنين والتأخير في تسديد القروض الأجنبية، خاصة بعد طلب قرض من أجل سداد قرض آخر تأخر تسديده.

وأضاف «سعيدان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن منظومة الصحة وقطاع العدل والسياحة في تونس تراجع في ظل حكم جماعة الإخوان وتدهور الأمر مما جعل تونس تصل إلى مستوى تداين أجنبي غير مسبوق مع تخفيض تصنيف تونس الائتماني 9 مرات من جانب المؤسسات الاقتصادية الأجنبية.

وأوضح الخبير الاقتصادي التونسي، أن صراعًا سياسيًا عقيمًا في تونس أوصل التونسيين لرفض حكم الإخوان وتم استخدام القانون من قبل الرئيس قيس سعيد لتعطيل البرلمان بعد أن أصبح الوضع غير قابل للاستمرار.

وأكد الخبير الاقتصادي التونسي، أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بدأت في شهر مايو ولكن تم توجيه أسئلة لتونس حول قدرة الحكومة على تنفيذ الإنجازات الصعبة وهو ما لم تستطع تونس الإجابة على هذا الأمر، لافتا إلى أن مساندة التونسيين للجيش وقرارات الرئيس دعمت رؤية صندوق النقد من أجل مساعدة تونس في أزمتها الاقتصادية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد أن حققت أعلى معدلات إصابة بالفيروس في قارة إفريقيا.