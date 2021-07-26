مطربان بدار الأوبرا يوجهان رسالة إلى سوما: وجعت قلوبنا

قالت الفنانة أميرة أحمد، مطربة في دار الأوبرا المصرية، إنها تغني منذ صغرها في دار الأوبرا المصرية، وبعدما كبرت شاركت في كل المناسبات الوطنية وحفلات الرئاسة، وهي تعمل في دار الأوبرا، لافتة إلى أن الغناء على مسرح الأوبرا له طعم آخر، مشددة: «شبهوني بصباح وماجدة الرومي، وصباح صعبة في المقارنة معها، وهي صوت جبار وصوتها قوي جدا».

ووجهت «أحمد»، خلال لقاء جمعها بالمطرب أحمد عفت، في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، رسالة إلى زميلتهما في دار الأوبرا الفنانة سوما، طلبا فيها من الله تعالى أن يعافيها ويتم شفاءها، حيث أكد عفت: «وجعت قلوبنا كلنا، وربنا يشفيها».

وعن وضع الموسيقى حاليًا قالت أميرة أحمد، إن مهرجان الموسيقى العربية كان له جمهور كبير في الماضي، وحاليًا هناك إذاعة للحفلات على قنوات التلفزيون، وهذا يزيد من قاعدة جماهير الأوبرا والموسيقى العربية.

وأشارت إلى أن الوقوف على المسرح له رهبة كبيرة، وحتى الآن تُصاب بهذه الرهبة عند الوقوف أمام الجمهور، والفنان محمد العزبي نصحها بأن «تدخل برجلها اليمين، وتقول توكلت على الله».

وشددت على أنهم يتأثرون أيضا بـ«السوشيال ميديا»، وتعليقات الجمهور عليهم، لافتة إلى أن الأغاني الجيدة تفرض نفسها، والفنان محمد ثروت في أغنية «يا مستعجل فراقي» استطاع أن يعمل معادلة صعبة، وبحث عن شيء جديد، ووصلت إلى الناس بشكل سريع.

وعن أغاني المهرجانات، قالت: «كل من ينشرون أغاني المهرجانات حتى على سبيل النقد يخدمهم».