مرض سوما النادر.. مصابة به منذ سنوات وأبعدها عن الساحة الفنية

تنضم المطربة سوما إلى قائمة الفنانين الذين يوجدون في المستشفيات بسبب المرض، ولكن مرض المطربة سوما من النوع النادر كما وصفه زوجها، ما جعله يتصدر محركات البحث، خاصة بعد دخولها العناية المركزة الأيام الماضية، ما زاد القلق عليها والتساؤلات حول حالتها.

قصة مرض المطربة سوما النادر

ومرض الفنانة سوما النادر ليس جديدًا كما يعتقد البعض، ولكنها مصابة منذ سنوات، وكان سببًا رئيسيًا في ابتعادها عدة سنوات عن الساحة الفنية، ومرضها النادر في الأحبال الصوتية كما قالت من قبل، في تصريحات صحفية، ما أثر عليها وعلى مشوارها خلال الــ5 سنوات الماضية وجعلها تصاب بزيادة في الوزن، ولكنها كانت تعافت منه نسبيا وبدأت في الغناء خلال السنة الماضية وكان آخر حفلاتها عام 2020 ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وتواصل «الوطن» مع الموسيقار مصطفى حلمي زوج سوما، لمعرفة المرض ولكنه لم يتحدث عن تفاصيله، واكتفى بالدعاء لها وأكد أنها كانت داخل العناية المركزة خلال الأيام الماضية، ولكنها خرجت بعد تحسن نسبي ولكنها ما زالت تعاني من المرض.

مرض المطربة سوما يقلق جمهورها

وكانت سوما أثارت قلق متابعيها عليها بعد المنشور الذي شاركته مع جمهورها على صفحتها على «فيس بوك»، وقالت به: «بطلب منكم الدعاء ليا بالشفاء في الأيام المفترجة دي ولكل مريض محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز وكل مريض».

وبالرغم من أن المرض عطّل سوما كثيرا، إلا أن مشوارها الذي يوجد به 3 ألبومات فقط حقق نجاحا وانتشارا كبيرين، فمن أبرز أغاني سوما «أجدع صحاب، ده حبيبي، مقدرش أقول، ندمانة، ضحكت ليا سنيني، واحشني حبيبي، لوحدك حبيبي، طبعي صعب، إتخدعت فيك، الله يا سيدي، اللي غدر بيا، مع السلامة، خلصت، في ظروف أحسن من كده، هروح وأسأل عليه، شريط الذكريات»، وغيرها من الأغاني، كما توجد تجربة سينمائية وحيدة لسوما في فيلم «أجدع صحاب».