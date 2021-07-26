مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزل أسرته ببني سويف

لقى طفل في عامه الثاني مصرعه تحت عجلات سيارة، مساء اليوم الاثنين، أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية «أم الجنازير»، التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، جرى ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل يدعى «ريان ع. ف.»، في عمر سنتين، مقيم بقرية «أم الجنازير»، التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، أسفل عجلات سيارة، وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

دلت تحريات البحث الجنائي أن الطفل كان يلهو أمام منزل أسرته، فصدمته سيارة نقل بالخطأ، يقودها شخص يُدعى «أحمد م. ك.»، مقيم قرية «كفر منصور»، دائرة المركز، وتمكن الأهالي من ضبط السائق والسيارة، وتسليمها للشرطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشهدت محافظة بني سويف، في وقت سابق اليوم، إصابة 6 أشخاص بينهم أسرة مكونة من أب وأم واثنان من أبنائهما، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق «سنور»، اتجاه بنى سويف، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.