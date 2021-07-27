بسبب «كورونا».. واشنطن ترفع مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى إسرائيل

رفعت السلطات الصحية الأمريكية، مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد العدد المتزايد للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» هناك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعبَّرت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، عن قلقها بشأن العدد المتزايد للإصابات بالفيروس في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وقررت رفع مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى تلك المناطق بواقع مستويين إلى المستوى الثالث «مرتفع».

«المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض» تحذر من السفر إلى إسبانيا والبرتغال وكوبا وقبرص

وبموجبه ينصح المسافرون الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى البلد المعني، كما حذرت المراكز الأمريكية، من السفر إلى إسبانيا والبرتغال وكوبا وقبرص وقرجيزستان بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

من جانبها، ألزمت سلطات ولاية كاليفورنيا ومدينة نيويورك الأمريكيتين الموظفين في الحكومة والبلديات بالتطعيم ضد «كورونا» أو الخضوع لفحوص «بي سي آر» الخاصة برصده أسبوعيا.

وقال جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، أمس الاثنين، إنه على كل الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 246 ألف شخص في الولاية التطعيم ضد بشكل ملزم اعتبارا من 2 أغسطس المقبل، وفي حال رفض التلقيح، عرض نتائج سلبية مرة في كل أسبوع.

بدوره، أشار عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إلى أن على جميع الموظفين في البلديات البالغ عددهم 340 ألف شخص الخضوع للتطعيم حتى سبتمبر المقبل أو سيكون عليهم إجراء فحوص «بي سي آر» كذلك على أساس أسبوعي.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 34 مليونا و413 ألفا و532 حالة

وسجلت السلطات الأمريكية، 11949 إصابة ‏جديدة بالفيروس و45 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» إلى 34413532 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 608528 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وسجلت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، 1538 إصابة جديدة بالفيروس، في أكبر حصيلة يومية تُسجل منذ 16 مارس الماضي، فيما سجلت سلطات الاحتلال، حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6461 حالة، وفقال ما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي ليبيا، فرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الاثنين، حظر تجول لمدة أسبوعين ابتداءً من اليوم، من الساعة السادسة مساءً «06:00 مساء بتوقيت القاهرة» وحتى السادسة صباحاً «06:00 صباحا بتوقيت القاهرة» ، في كل من محافظات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي بسبب تفشي «كورونا».

ويقتضي القرار على ضرورة إغلاق جميع الأنشطة التجارية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي، ويستثنى من ذلك المؤسسات السيادية والأمنية والنظافة والكهرباء والاتصالات وحركة الشحن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، كشف البنك الدولي وبرنامج «كوفاكس» الخاص بتقديم اللقاحات على مستوى العالم، أمس الاثنين، عن آلية تمويل للإسراع بتقديم الجرعات للدول النامية التي تقل معدلات التطعيم كثيرا عن الدول الغنية، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس: «لا يزال الحصول على اللقاحات يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول النامية في حماية شعوبها من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا»، موضحا في بيان: «ستتيح هذه الآلية إمدادات جديدة وتسمح للدول بالإسراع بشراء اللقاحات، كما ستتيح أيضا الشفافية بالنسبة لتوافر اللقاحات، والأسعار، مواعيد التسليم».