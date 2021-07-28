«ما بيعرفش يعوم».. تفاصيل غرق شاب بترعة «الراهبين» في الغربية

شهدت قرية الراهبين، التابعة للمركز سمنود بمحافظة الغربية، أمس، مصرع شاب غرقا في مياه الترعة لعدم قدرته على السباحة وجرفه التيار حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

غرق شاب في مياه ترعة بقرية الراهبين بمركز سمنود

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغات من أهالي قرية الراهبين، بمصرع الشاب «يوسف.م.ا»، 22 عاما، مقيم بدائرة المركز، غرقا إثر سقوطه في بحر القرية، بسبب عدم تمكنه من السباحة.

الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة الرائد محمد عمارة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى سمنود العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة تصرح بدفن جثة الشاب الغارق في مياه ترعة الراهبين

وأمرت بتشريح الجثة للتأكد من وجود شبهة جنائية أو من عدمه، ودفنها.