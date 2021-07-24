رغم التحذيرات.. غرق شاب في شاطئ «أبو لهو» بمرسى مطروح

لقي شاب مصرعه غرقاً، في مياه شاطئ «أبو لهو» غير الممهد للنزول، غرب مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم السبت، رغم التحذيرات التي أصدرتها الأجهزة التنفيذية من ارتفاع الأمواج ونشاط الدوامات في البحر المتوسط.

وتبين أن الشاب الغريق يُدعى «سعيد شريف»، 23 سنة، من القاهرة، ويقع شاطئ «أبو لهو» غرب شاطئ عجيبة بحوالي 8 كيلومترات، خارج زمام مدينة مرسى مطروح.

وقال «نصار بحيري»، أحد الغواصين المتطوعين بمطروح، إن رحلة تضم عدداً من الشباب توجهوا إلى منطقة «رأس أبو لهو»، ونزل 9 أشخاص إلى البحر للسباحة والتصوير، رغم أن الشاطئ غير مجهز للسباحة ولا توجد به أي خدمات، وتعرضوا للغرق، وتمكن عدد من الغواصين من إنقاذ 8 شبان، بينما غرق أحد أفراد المجموعة، حيث جرفته الأمواج إلى المياه العميقة، وتجري أعمال البحث عن جثته حتى الآن.

فشل العثور على «غريق أبو لهو» بسبب ارتفاع الأمواج

وأكد «بحيري»، في تصريحات لـ«الوطن» أن عدداً من متطوعي «غواصين الخير» توجهوا للمشاركة في البحث عن الشاب الغريق، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، بسبب ارتفاع الأمواج، وشدة التيار، وفقدان الرؤية تحت المياه، بسبب الصخور والأمواج في منطقة «رأس أبو لهو»، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق لمتابعه البحث عن جثمان الغريق غداً الأحد.

تحذيرات من النزول إلى الشواطئ المفتوحة بمطروح

وحذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسي مطروح، برئاسة رضا جاب الله، في وقت سابق اليوم السبت، من نزول رواد مطروح الشواطئ المفتوحة، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر.