غياب 38 طالبا عن امتحانات علم النفس والاجتماع بالغربية

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، تقريرا يتضمن غياب عدد 38 طالبا عن امتحانات مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي.

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالغربية، في تصريح صحفي، اليوم، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي وفي جو من الهدوء ولم تتلق الغرفة أي شكاوى بشأن أعمال الامتحانات داخل اللجان.

وتوافد طلاب الثانوية العامة شعبة «أدبي» بمحافظة الغربية على لجان امتحانات الشهادة الثانوية في التاسعة صباح اليوم، لآداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية التي فرضت كردونات أمنية حول اللجان لتأمين دخول وخروج الطلاب.

وشهدت عملية دخول الطلاب للجان إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا حيث يتم خضوع جميع الطلاب لجهاز كشف الحرارة وتعقيم الأيدي وعدم السماح بدخول الطلاب دون ارتداء الكمامة، وايضا عدم السماح بدخول الطلاب بحوزتهم الهواتف المحمولة.

من جانبه قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يتابع بشكل دائم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات والجولات، انتظام الامتحانات في مختلف لجان الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، ويتم الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان مع تمركز سيارات الإسعاف في أماكنها .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن 10631 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة داخل 127 لجنة موزعة على مدن وقرى ومراكز المحافظة في الإدارات التعليمية، موضحا أنه يتابع من خلال غرفة العمليات وصول الأسئلة لجميع اللجان الموزعة على الإدارات التعليمية العشر في الوقت المحدد، ويتم التعامل مع أي شكوى تصل إلى غرفة العمليات بشكل سريع للعمل على حلها وتذليل أية عقبات تواجه الطلاب خلال آدائهم الامتحانات حرصا على مستقبلهم.