وزير النقل: أطالب الركاب بدفع قيمة تذكرة القطار وعدم التهرب منها

طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ركاب السكة الحديد بدفع قيمة تذكرة القطار وعدم التهرب منها، مؤكدا أنّه لن يسمح باستقلال أي راكب القطارات دون تذكرة، حيث تنفذ الهيئة مشروعات عملاقة بمليارات الجنيهات، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف وزير النقل، على هامش فعاليات استعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض TransMEA2021، أنّ الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تقليل حوادث القطارات، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، خلال رحلات القطارات.

وقال الوزير، إنّ بعض المواطنين القاطنين بالقرى والمدن المجاورة للطريق الدائري رفعوا أسعار الإيجارات الخاصة بالشقق السكنية، بالتزامن مع عمل الوزارة على تطوير الطريق الدائري وإزالة العقارات المخالفة والمتعارضة مع المشروع.