تباين آراء طلاب الثانوية ببورسعيد حول امتحان علم النفس والاجتماع

تباينت أراء طلاب الشهادة الثانوية العامة للشعبة الأدبية ببورسعيد حول مادة علم النفس والإجتماع اليوم ما بين سهولة الإمتحان وأنه جاء من المنهج وأن نصف الأسئلة جاءت طويلة لا تكفى الوقت المحدد للإجابة كما اعتمد بعضها على معلومات ثقافية لا يعرفها كل الطلاب منها عادات وتقاليد الصين وربطها بمنهج علم النفس .

الامتحان فى متناول الطالب المتوسط.. وأخرى من خارج المنهج

وقالت إحدى الطالبات بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، إن أسئلة امتحان علم النفس والإجتماع جاءت أغلبها فى متناول الطالب المتوسط بينما بعض الأسئلة كانت عبارة عن معلومات عامة خارج المنهج، وأغلبنا لا يعرف هذه المعلومات منها عادات وتقاليد شعب الصين.

وأضاف أحمد محمود طالب بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية أن نصف الأسئلة جاء صعبا ويحتاج لتفكير عميق وأكدت طالبة أخرى أن الأسئلة كانت سهلة وبعضها جاء غير مباشر يحتمل أكثر من إجابة ولكن امتحان علم النفس والإجتماع جاء تعويضا عن المواد الأخرى السابقة، بينما أبدت نور محمود طالبة بمدرسة بورسعيد الثانوية إستيائها من أن أسئلة الإمتحان التي جاءت طويلة وغير مباشرة وتحتمل إجابات متعددة وأشارت إلى أن المسؤولين يتعمدون إهدار جهدهم طول السنة.

عمليات التربية والتعليم ببورسعيد ترصد غياب 5 طلاب

من جانب أخر أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد برئاسة الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد فى بيان لها أن غرفة العمليات بالمديرية رصدت تقرير امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد علم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية أن عدد الطلاب 2329 طالبا وطالبة تغيب منهم 5 طلاب ولم ترصد غرفة العمليات حالات إصابات أو إشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين كما لم ترصد حالات غش أو مشكلات أمنية أو صحية او إدارية إو فنية.