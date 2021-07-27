إصابة 13 مواطنا في حادث انقلاب «ميكروباص» بالساحل الشمالى

أصيب 13 مواطنا، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص»، أمام قرية مارينا 2 الساحل الشمالى على طريق «مطروح - الإسكندرية»، الساحلى الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عمادة الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل 13 مصابا إلى مستشفى العلمين

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين الـ13 إلى مستشفى العلمين النموذجى وجارى التعامل الطبى من خلال فريق التدخل السريع بقسم الطوارىء، والمصابين هم«عزه السيد حسين 35 سنة من البحيرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، وعلي احمد عبدالسميع 24 سنة من البحيرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، ووليد حسين الاصلابي 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالساق اليمني واليسري، ومحمود أحمد عبدالسميع 28 سنة، وأيسل محمود أحمد سنتين، بدون إصابات وأحمد محمود احمد 6 شهوربدون إصابات».

كما نقلت الإسعاف: «مروه محمود عياد 20 سنة من البحيره، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات بالفخذ والساق الايسر وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود شعبان الصفواني 35 سنة من الاسكندرية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ودنيا محمد عبدالقوي 21 سنة من الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمه بالصدر، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد عصام بركات 14 سنة من البحيره، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعصام بركات كامل 45 سنة من البحيره، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، وحنان يحي عطيه 22 سنة من البحيره، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، ونجاة خميس صقر 5 سنوات، من البحيره مصابة بكدمات وسحجات بالجسم».

الشرطة تعاين حادث سيارة مارينا الساحل الشمالى

وانتقلت شرطة إلى الطرق بالساحل الشمالى ومباحث قسم العلمين إلى موقع الحادث وجارى الفحص ومعاينة الحادث للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه.